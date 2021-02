Federação de ténis organiza dois torneios Challenger de categoria 50 no Jamor

A Federação Portuguesa de Ténis (FPT) vai organizar dois torneios do ATP Challenger Tour, de categoria 50, nos 'courts' de terra batida do Complexo Desportivo do Jamor, em Oeiras, confirmou esta segunda-feira à Lusa o presidente Vasco Costa.

"A ATP criou esta nova categoria 50, que já estava em discussão há algum tempo e só não foi colocada em prática no ano passado devido à pandemia, e, como ficou muito contente com a nossa organização no Challenger da Maia e do Lisboa Belém Open, lançou-nos o desafio, apoiando fortemente os dois torneios", disse o dirigente, em declarações à Lusa.

Além do aliciante apoio financeiro e da possibilidade de ajudar a diminuir o 'fosso' entre os torneios ITF e os Challenger 80, Vasco Costa diz ter a FPT considerado ser "uma boa oportunidade" para apoiar os jogadores portugueses na transição para um nível mais elevado.

"Temos vários jogadores que se encaixam perfeitamente neste nível de torneios, o que nos levou também a avançar, além dos apoios da ATP, que são muito grandes. Esperamos ter quase todos os portugueses a disputar os dois torneios, com exceção do João Sousa. No ano passado, repare-se, tivemos um português [Pedro Sousa] a vencer na Maia e um português finalista no Lisboa Belém Open [Pedro Sousa]", defendeu.

De acordo com a atualização do calendário divulgada hoje pelo ATP Challenger Tour, o primeiro torneio português terá lugar entre 29 de março e 4 de abril e o segundo decorrerá de 5 a 11 de abril, ambos nos 'courts' do Jamor e, cada um, dotado de 31.440 euros em prémios.