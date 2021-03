Frederico Silva eliminado na estreia no qualifying do Masters 1.000 de Miami

O tenista português Frederico Silva foi eliminado esra na primeira ronda da fase de qualificação do Masters 1.000 de Miami, ao perder diante o australiano Thanasi Kokkinakis, em dois sets.

O esquerdino das Caldas da Rainha, número 174.º do ranking ATP, foi derrotado pelo 243.º colocado na hierarquia mundial, antigo 'top 70', em uma hora e 44 minutos, com os parciais de 6-1 e 7-6 (7-3).

Kokkinakis, de 24 anos, concretizou três 'breaks' na primeira partida e ganhou o segundo parcial no 'tie-break' para garantir a passagem à segunda fase do 'qualifying' e um encontro com vencedor do duelo entre o alemão Cedrik-Marcel Stebe e o espanhol Mário Vilella Martinez.

Após a derrota de Frederico Silva, de 26 anos, a representação portuguesa ficará exclusivamente a cargo de João Sousa, número 103.º ATP, e Pedro Sousa, 111.º colocado no 'ranking' mundial, no quadro principal do Masters 1.000 de Miami, que decorrerá entre 24 de março e 04 de abril, no Hard Rock Stadium.