João Domingues eliminado na primeira ronda do challenger de Split

O tenista português João Domingues foi derrotado esta segunda-feira pelo alemão Maximilian Marterer e acabou eliminado na primeira ronda do challenger de Split, torneio croata que conta igualmente com a presença de Pedro Sousa.

Num encontro com muitos 'altos e baixos', o jogador de Oliveira de Azeméis, número 189 do ranking ATP, não conseguiu impor o teórico favoritismo diante o adversário germânico, que figura no 214.º lugar na mesma hierarquia, e cedeu em dois sets, pelos parciais de 7-5 e 6-3.

Uma vez afastado Domingues, ao fim de uma hora e 36 minutos, Marterer, de 25 anos, vai defrontar na segunda ronda o sérvio e quinto cabeça de série Danilo Petrovic, 161.º colocado no ranking mundial.

O português Pedro Sousa (113.º ATP), primeiro pré-designado no challenger de Split, disputa na terça-feira a ronda inaugural, com o polaco Kacper Zuk (221.º ATP).