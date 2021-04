Nuno Borges e Francisco Cabral discutem final de pares do Challenger de Oeiras

Os tenistas portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral derrotaram esta sexta-feira o norte-americano Nick Chappell e o ucraniano Vladyslav Orlov e qualificaram-se para a final de pares do Oeiras Open II, torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour.

No Complexo de Ténis do Jamor, onde Borges já havia conquistado esta sexta-feira o apuramento inédito para as meias-finais de um challenger, na vertente de singulares, Francisco Cabral e o parceiro conseguiram garantir a presença de uma dupla nacional na final da competição de pares, ao bater Chappell e Orlov em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 6-1, em apenas 51 minutos.

Na discussão pelo título do torneio português, Borges e Cabral vão defrontar o russo Pavel Kotov e Chung-hsin Tseng, do Taipé, após a vitória destes ante o norte-americano Ernesto Escobedo e o austríaco Lucas Miedler, por 4-6, 6-2 e 10-6.