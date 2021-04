Pedro Cachin conquista Challenger de Oeiras ao vencer Nuno Borges na final

O tenista argentino Pedro Cachin conquistou este domingo o torneio Oeiras Open II, ao vencer na final o português Nuno Borges, que disputou a sua primeira final do ATP Challenger Tour, no Complexo Desportivo do Jamor.

Numa meia-final muito equilibrada e disputada, Cachin, 336.º colocado no ranking ATP, conseguiu levar a melhor perante o jovem jogador da casa, número 378 da hierarquia mundial, em dois 'sets', pelos parciais de 7-6 (7-4) e 7-6 (7-3), em uma hora e 58 minutos.

Depois de um primeiro parcial sem 'breaks' e só decidido no 'tie-break', Borges esteve a vencer a segunda partida, por 5-1, mas desperdiçou oito 'set points', cinco no sétimo jogo (5-2) e três no nono jogo (5-4), e acabou derrotado pelo adversário, de 25 anos, novamente no desempate.

Enquanto Cachin, que havia beneficiado da desistência de Gonçalo Oliveira na meia-final realizada na manhã de hoje, alcançou o seu segundo título Challenger, após o triunfo em Sevilha, em 2015, o tenista da Maia vai agora juntar-se a Francisco Cabral para disputar, não antes das 15h30, a final da competição de pares.

