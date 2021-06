Frederico Silva vence na primeira ronda do challenger 7 de Biella

O português Frederico Silva venceu esta terça-feira o canadiano Steven Diez na ronda inaugural do challenger 7 de Biella, em dois sets, e apurou-se para a segunda ronda em Itália.

O tenista das Caldas da Rainha, número 168 do ranking ATP, superou o adversário, 190.º colocado na hierarquia mundial, pelos parciais de 6-3 e 7-5, em duas horas e 11 minutos.

Frederico Silva não entrou muito bem no encontro, perdendo o primeiro e o sétimo jogo de serviço, mas impôs três quebras de serviço a Diez, de 30 anos, e colocou-se em vantagem no marcador ao fim de uma hora na terra batida italiana.

No segundo parcial, depois de ter ficado em desvantagem por 2-5, o número três português, de 26 anos, conseguiu recuperar e dar a volta ao encontro para, com break no nono (4-5) e 11.º jogos (6-5), garantir a permanência em prova.

Consumado o triunfo ante Steven Diez, finalista do challenger Gran Canária Open 1, Frederico Silva vai defrontar na segunda ronda do torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour o vencedor do encontro entre o francês Alexander Muller (191.º) e o italiano Stefano Napolitano (332.º).