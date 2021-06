Gonçalo Oliveira desiste na ronda inaugural do 'challenger' de Orlando

O tenista português Gonçalo Oliveira foi eliminado hoje na primeira ronda do 'challenger' 2 de Orlando, depois de desistir do encontro com o dominicano Roberto Cid Subervi.

O jogador natural do Porto, número 317 no 'ranking' ATP, perdia frente ao adversário, 238.º colocado na hierarquia, por 6-4 e 4-2, quando se retirou do 'court' de piso rápido, ao fim de uma hora e 20 minutos.

Consumado o triunfo ante o português, Roberto Cid Subervi, de 27 anos, vai disputar a próxima jornada com o norte-americano Sam Riffice (917.º ATP), de 19 anos, que bateu na estreia o italiano e quarto cabeça de série Paolo Lorenzi (167.º ATP), por 6-2 e 6-4.