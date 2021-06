João Domingues perde na ronda inaugural do challenger de Provença

João Domingues foi eliminado esta segunda-feira no challenger de Provença, ao perder diante do norte-americano Bjorn Fratangelo na primeira ronda do torneio de categoria 125 do ATP Challenger Tour, que está a decorrer em Provença.

O jogador de Oliveira de Azeméis, número 241 no ranking ATP, travou uma dura batalha com o adversário, 185.º colocado na hierarquia mundial, mas acabou por ceder em dois sets, pelos parciais de 7-6 (7) e 6-4, ao fim de uma hora e 28 minutos.

Enquanto Domingues, de 27 anos, se despede do challenger de Provença, Fratangelo fica a aguardar pelo desfecho do desafio entre o francês Tristan Lamasine e o indiano Sumit Nagal para conhecer o adversário da segunda ronda.