De Minaur vence em Eastbourne diante de adversário de Pedro Sousa em Wimbledon

O australiano Alex De Minaur sofreu este sábado para derrotar na final do torneio de Eastbourne o italiano Lorenzo Sonego, que será adversário do português Pedro Sousa na primeira ronda de Wimbledon.

O jovem de 22 anos, número 18 do ranking mundial, triunfou com os parciais de 4-6, 6-4 e 7-6 (7-5), após uma batalha que durou duas horas e 40 minutos, e festejou o quinto título da carreira, o primeiro em relva.

Apesar da derrota, Lorenzo Sonego (27.º) deixou boas indicações para Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, onde vai defrontar na primeira ronda o português Pedro Sousa, naquela que será a estreia do número 2 nacional no quadro principal da relva do torneio londrino.