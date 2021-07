Gonçalo Oliveira cai à primeira no Challenger de Amersfoort

O tenista português Gonçalo Oliveira não resistiu esta terça-feira ao favoritismo do anfitrião Botic van de Zandschulp e acabou eliminado na jornada inaugural do Challenger de Amersfoort, na Holanda, em dois sets.

O jogador natural do Porto, número 291 no ranking ATP, não foi capaz de superar o segundo cabeça de série, 132.º colocado mundial, e perdeu na primeira ronda pelos parciais de 6-2 e 6-4, ao cabo de uma hora e 21 minutos.

Oliveira, de 26 anos, sofreu dois breaks no primeiro parcial e deixou o adversário ganhar vantagem no marcador, antes de ceder o triunfo na segunda partida, ao ser quebrado no seu jogo de serviço em duas ocasiões e só conseguir fazer um break.

Qualificado para a fase seguinte do torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour, que se joga em terra batida, Botic van de Zandschulp vai medir forças agora o alemão Mats Moraing, que derrotou o compatriota Johannes Haerteis, por 6-1 e 6-2.

Com a eliminação de Gonçalo Oliveira, já depois de Gastão Elias frente ao egípcio Mohamed Safwat, por 6-1 e 6-3, o challenger de Amersfoort fica sem nenhum português em prova.