Novak Djokovic renuncia ao Masters 1.000 de Toronto

Novak Djokovic, que inicia este sábado a participação no torneio olímpico de Tóquio'2020, renunciou ao Masters 1.000 de Toronto, agendado entre 9 e 15 de agosto, informou a organização.

"Teria sido fantástico recebermos o Novak [Djokovic]. No entanto, depois do seu 20.º título do Grand Slam, em Wimbledon, um recorde, e da sua participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, compreendemos a sua decisão. Desejamos-lhe o melhor para o resto da época", disse o porta-voz do torneio canadiano, Karl Hale.

Caso vença o torneio olímpico, e, depois, o Open dos Estados Unidos, o sérvio, líder do ranking mundial, pode tornar-se o primeiro tenista masculino a conquistar os quatro majors (Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open) e o ouro olímpico em singulares no mesmo ano.

Em femininos, a alemã Steffi Graff conseguiu a proeza em 1988, vencendo os quatro torneios do Grand Slam e o ouro nos Jogos Olímpicos de Seul.

A organização de Toronto informou também que Dominic Thiem (6º do ranking), David Goffin (20.º) e Stan Wawrinka (29.º) anunciaram igualmente que não podem comparecer, todos devido a lesões.