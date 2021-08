Gonçalo Oliveira estreia-se com vitória no challenger de Praga

O tenista português Gonçalo Oliveira estreou-se esta terça-feira com uma vitória, sem sobressaltos, diante o norte-americano Toby Alex Kodat, na primeira ronda do torneio de Praga, de categoria 50 do ATP Challenger Tour.

O jogador natural do Porto, número 297 do 'ranking' ATP, confirmou o favoritismo diante do jovem, de 18 anos, que figura no 400.º lugar na hierarquia mundial, em dois 'sets', pelos parciais de 6-3 e 6-1.

Oliveira sofreu uma quebra logo no seu primeiro jogo de serviço, mas recuperou de imediato e impôs três 'breaks' a Kodat para fechar a partida inaugural, antes de encerrar a contenda com duas quebras de serviço no segundo parcial, ao fim de uma hora e 11 minutos de encontro.

Na segunda ronda, o tenista português, de 26 anos, vai defrontar o cazaque e segundo cabeça de série Dmitry Popko (181.º ATP), que bateu na estreia o russo Alexey Vatutin, pelos parciais de 7-5 e 6-1.