Gastão Elias travado nos quartos de final do challenger de Verona

O tenista português Gastão Elias foi esta quinta-feira travado nos quartos de final do challenger de Verona, torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour, ao perder diante do sérvio Nino Serdarusic num encontro decidido em três sets.

O jogador da Lourinhã, 241.º colocado no ranking ATP, ainda conquistou o set inaugural, mas não conseguiu manter o ascendente e acabou eliminado pelos parciais de 6-4, 3-6 e 0-6, ao cabo de duas horas e dois minutos.

Depois de estar à frente no marcador e de sofrer um único break na segunda partida, Elias deixou-se quebrar em três ocasiões no set decisivo, ao enfrentar seis pontos de break, e cedeu a qualificação a Serdarusic, número 304 na hierarquia mundial, para a próxima ronda.

Uma vez eliminado o tenista português, o jovem sérvio, de 24 anos, vai defrontar nas meias-finais o vencedor do encontro entre o britânico Jay Clarke e o cazaque Dmitry Popko.