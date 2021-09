Gonçalo Oliveira bate Pedro Araújo e está na segunda ronda do Lisboa Belém Open

O tenista português Gonçalo Oliveira bateu esta segunda-feira o compatriota Pedro Araújo na primeira ronda do quadro principal do Lisboa Belém Open, que está a decorrer no Club Internacional de Foot-ball (CIF).

O jogador natural do Porto, que recebeu um 'wild card' para jogar o torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour, eliminou o jovem adversário, de 19 anos, em dois 'sets', pelos parciais de 7-6 (7-4) e 6-4, em duas horas e cinco minutos de um encontro disputado nos 'courts' de terra batida do CIF.

Depois de um primeiro parcial muito equilibrado com três quebras de serviço para cada lado e só decidido no 'tie-break', Gonçalo Oliveira, número 311 no ranking ATP, logrou o 'break' decisivo no 10.º jogo do segundo 'set' para sentenciar o triunfo.

Na segunda ronda, Oliveira, de 26 anos, vai defrontar o eslovaco Andrej Martin (122.º), quarto cabeça de série, que superou, na estreia, o dominicano Roberto Cid Subervi, por 4-6, 6-4 e 6-0.

Frederico Silva, Nuno Borges e João Domingues, que vai jogar contra Tiago Cação, entram terça-feira em ação no Belém Open para disputar a qualificação para a segunda jornada do 'challenger' lisboeta.