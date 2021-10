Portugueses despedem-se nos quartos de final do Lisboa Belém Open

Os tenistas portugueses Frederico Silva e João Domingues despediram-se esta sexta-feira do Lisboa Belém Open, torneio de categoria 80 do ATP Challenge Tour, depois de eliminados nos quartos de final no Club Internacional Foot-Ball (CIF), em Lisboa.

O jogador das Caldas da Rainha, número três nacional e 196 no ranking ATP, foi derrotado pelo italiano Andrea Pellegrino em dois rápidos 'sets', com os parciais de 6-3 e 6-1, ao fim de uma hora e 11 minutos de um "encontro meio estranho", como definiu o português.

"Entrei bem em jogo, fiz 'break' cedo e tive oportunidade para ficar 3-0, mas depois o jogo equilibrou bastante. Senti que continuava a jogar bem, mas houve muitos jogos equilibrados que caíram sempre para o lado do meu adversário", justificou no final Frederico Silva, acrescentado ser "o resultado mais desnivelado do que o encontro."

Uma vez eliminado o jogador da casa, o transalpino, que ocupa o 258.º posto na hierarquia mundial, vai defrontar nas meias-finais o eslovaco Andrej Martin (122.º ATP), que derrotou o sérvio Nikola Milojevic (141.º) em duas partidas, por duplo 6-4.

Ao contrário de Frederico Silva, João Domingues dispôs de dois 'match points' (7-6 e 5-3) para assegurar a estreia nas meias-finais do Lisboa Belém Open, mas deixou escapar a oportunidade e acabou surpreendido pelo cazaque Dmitry Popko em três 'sets', pelos parciais de 6-7 (4-7), 7-5 e 6-0.

"Estou chateado, obviamente, por ter perdido. Não aproveitei as oportunidades que tive, que foram grandes, e estou triste, porque queria fazer um bom resultado aqui. No final do segundo 'set' e no resto do encontro não estava a movimentar-me tão bem, não estava a conseguir pegar no jogo e mentalmente também pesou não ter conseguido fechar o segundo 'set'", explicou o tenista de Oliveira de Azeméis, que nos últimos meses tem padecido de uma lesão no pé direito.

Consumado o triunfo frente a Domingues, número 238 do mundo, Dmitry Popko (187.º) vai discutir a qualificação para a final com o francês Hugo Gaston (116.º), que beneficiou da desistência do alemão Cedrik-Marcel Stebe, quando o marcador registava 7-6 (7-3) e 4-3.