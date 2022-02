Zverev desclassificado do torneio de Acapulco após bater na cadeira do árbitro

O tenista alemão Alexander Zverev foi esta quarta-feira desclassificado do torneio de Acapulco, depois de bater violentamente com a raquete na cadeira do árbitro, no final de um encontro de pares.

"Devido a uma conduta antidesportiva no final do seu encontro de pares na terça-feira à noite, Alexander Zverev foi desclassificado do torneio de Acapulco", lê-se num comunicado da organização.

Depois de perder na primeira ronda de pares, ao lado do brasileiro Marcelo Melo, frente ao britânico Lloyd Glasspool e ao finlandês Harri Heliovaara, Zverev bateu, violentamente, três vezes na cadeira do árbitro.

Segundo cabeça de série, o alemão fica assim de fora da segunda ronda de singulares, permitindo ao seu compatriota Peter Gojowczyk apurar-se para os quartos de final.