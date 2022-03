Rafael Nadal e Taylor Fritz disputam final de Indian Wells

O espanhol Rafael Nadal, quarto do 'ranking' mundial de ténis, e o norte-americano Taylor Fritz, 20.º da hierarquia, vão disputar a final do Masters 1.000 de Indian Wells, após eliminarem, respetivamente, Carlos Alcaraz e Andrey Rublev, no sábado.

O recordista de triunfos em Grand Slams (21) aumentou a sua invencibilidade em 2022 - soma já 20 vitórias - e vai tentar alcançar a quarta conquista em Indian Wells, onde já venceu em 2007, 2009 e 2012, depois de bater o seu compatriota Carlos Alcaraz, 19.º do mundo, por 6-4, 4-6 e 6-3, em três horas e 12 minutos.

Na final do torneio californiano, Nadal vai defrontar Taylor Fritz, que, na meia-final, bateu o russo Andrey Rublev, sétimo do 'ranking', por 7-5 e 6-4, em uma hora e 50 minutos.

Nadal e Fritz, que procura o seu segundo triunfo na sétima final da carreira, vão defrontar-se pela segunda vez, depois do triunfo do espanhol no encontro decisivo do torneio de Acapulco, no México, em 2020, por 6-3 e 5-2.