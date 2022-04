João Sousa perde na qualificação do Masters 1000 de Madrid e falha quadro principal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português João Sousa foi este sábado eliminado pelo norte-americano Mackenzie McDonald na primeira ronda da fase de qualificação do Masters 1000 de Madrid, falhando o acesso ao quadro principal.

João Sousa, n.º 83 do ranking mundial, foi batido pelo norte-americano, n.º 51 da hierarquia, pelos parciais de 2-6, 6-3 e 4-6, num encontro que teve a duração de duas horas e sete minutos e que chegou a estar interrompido pela chuva.

Mackenzie McDonald vai agora defrontar o vencedor do jogo entre o boliviano Hugo Dellien e o francês Hugo Gaston, numa partida que vai definir quem consegue a vaga no quadro principal do torneio.