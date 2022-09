Moreno de Alboran conquista primeiro challenger no Braga Open

O tenista norte-americano Nicolas Moreno Alboran estreou-se este domingo a vencer no ATP Challenger Tour, ao conquistar o título do Braga Open numa final disputada com o brasileiro Matheus Pucinelli de Almeida, no Clube de Ténis de Braga.



O qualifier norte-americano, que figura no 308.º lugar do ranking ATP, precisou de apenas dois sets para se impor ao adversário, que integrou a seleção brasileira na eliminatória com Portugal na Taça Davis, disputada em Viana do Castelo, com os parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 47 minutos.

Depois de um triunfo fácil no set inaugural, ao converter dois breaks, o nova-iorquino de ascendência espanhola viu-se obrigado a recuperar de uma desvantagem de 0-3 na segunda partida para encerrar a discussão pelo título, ao ganhar seis dos últimos sete jogos.

"Estou muito, muito feliz. Foi uma semana muito emocionante e este título é muito especial, porque tem sido um ano complicado por causa de duas lesões. Chegar aqui, ultrapassar o 'qualifying' e conseguir ganhar o torneio significa muito para mim. Trabalhei muito para estar aqui e estou muito feliz por ter conquistado o meu primeiro título 'challenger'", admitiu no final o jovem Moreno Alboran, de 25 anos.