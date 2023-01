Novak Djokovic de olho em recordes femininos

Novak Djokovic regressou à liderança do ranking mundial na ressaca do 10º título no Open da Austrália, onde igualou o recorde de troféus de Grand Slam masculinos de Rafael Nadal, e agora já aponta a registos históricos... do setor feminino.

É que o sérvio, de 35 anos, detém agora os dois registos mais importantes da história do ténis masculino - o de semanas como nº 1 ATP (hoje inicia a 375ª) e o de Grand Slams (empatado com Nadal) - mas ainda tem algumas mulheres nos dois parâmetros.

Nos Grand Slams, o sérvio igualou Nadal e Steffi Graf, mas continua a ter à sua frente a australiana Margaret Court (24) e a norte-americana Serena Williams (23), enquanto no que a semanas no topo diz respeito, já é certo que vá ultrapassar as 377 do recorde de Graf, que durava desde meados dos anos 90.

"Claro que estou motivado para ganhar tantos Grand Slams quanto possível. Nesta fase da minha carreira, estes troféus são o fator de máxima motivação pela qual compito. Não gosto de me comparar com os outros, mas é um privilégio fazer parte da discussão para ser o melhor da história. Fico lisonjeado por haver quem me veja assim. Veremos até onde posso chegar. Não quero parar, não tenho intenção de o fazer", assegura Djokovic.