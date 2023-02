Nuno Borges passa à segunda ronda de pares do torneio de Delray Beach

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Nuno Borges, em equipa com o sueco Andre Goransson, apurou-se esta quarta-feira para a segunda ronda de pares do torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos, ao derrotar uma dupla norte-americana.



O maiato, que mais cedo foi eliminado na segunda ronda de singulares do torneio, ao perder com o sérvio Miomir Kecmanovic, em dois sets, venceu a terceira dupla favorita, formada por Nathaniel Lammons e Jackson Withrow, por 2-1, com parciais de 6-3, 3-6 e 10-6.

Na próxima ronda, o par luso-sueco vai medir forças com a dupla mexicana formada por Hans Hach Verdugo e Miguel Angel Reyes-Varela.