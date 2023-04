Rune e Rublev disputam final do Masters 1000 de Monte Carlo

O russo Andrey Rublev e o dinamarquês Holger Rune vão discutir este domingo a final do Masters 1000 de Monte Carlo, depois de hoje, sábado, terem batido o norte-americano Taylor Fritz e o italiano Jannik Sinner, respetivamente.

No primeiro encontro do dia no Principado, muito afetado pela chuva, que obrigou a várias paragens, Rublev, sexto do ranking mundial, derrotou Fritz, 10.º, por 5-7, 6-1 e 6-3, em duas horas e oito minutos.

O encontro foi interrompido a meio do terceiro set, devido à chuva, e norecomeço Fritz não conseguiu voltar a ter o mesmo nível e acabou por ceder a partida.

Rublev está pela segunda vez na final de Monte Carlo e pode ganhar pela primeira vez um torneio da categoria Masters 1000.

Pela frente vai ter Rune, nono tenista mundial, que entrou mal no encontro, mas acabou por dar a volta e derrotar Sinner, oitavo, por 1-6, 7-5 e 7-5, em duas horas e 47 minutos.

Depois de ter vencido o sérvio Novak Djokovic em Paris no último ano, o jovem noruguês, de 19 anos, vai tentar conquistar o seu segundo troféu em Masters 1000.