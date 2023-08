João Sousa na segunda ronda do Challenger checo Praga3

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português João Sousa apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda do torneio Challenger Praga3, ao vencer o francês Valentin Royer em dois sets, por 6-4 e 6-1.

Atualmente situado no 269.º posto do ranking mundial, João Sousa, quinto cabeça de série no torneio checo, superou o gaulês, número 330 da hierarqiua, em apenas uma hota e 19 minutos.

Na prova ronda, oitavos de final, Sousa, que teve como melhor ranking o 28.º lugar, vai defrontar o checo Jonas Forejtek, atual 776 do mundo.