Francisca Jorge voa no Brasil rumo à Austrália

Já é mais do que um sonho: Francisca Jorge, n.º 1 nacional e 271ª WTA, somou ontem uma 8.ª vitória consecutiva, apurou-se para as meias-finais do ITF de 60 mil dólares de Vacaria, no Brasil, e tem a estreia no qualifying do Open da Austrália virtualmente garantida. Kika, de 23 anos, heptacampeã nacional em título, somou um triunfo impressionante diante da argentina Martina Capurro Taborda (157ª e 3ª cabeça de série), com os parciais 6-3 e 6-4, em 1h46. Agora vai à procura da 4.ª final da época, a segunda consecutiva.

Nesta altura, os pontos já somados garante a Francisca Jorge uma subida para o 222.º posto WTA. A portuguesa levará o ténis feminino luso de regresso a um Grand Slam pela primeira vez desde que Michelle Larcher de Brito, que jogou o seu último Major em 2017. Michelle é uma das cinco portuguesas a já ter disputado um Grand Slam: a lisboeta fez 28 partidas (entre 2008 e 2017), 11 para Frederica Piedade (2005 a 2009), 10 para Neuza Silva (2008 a 2010), 9 para Maria João Koehler (2011 a 2014) e 2 para Sofia Prazeres (1994 e 1997).