4 anos depois Djokovic bateu o mesmo adversário com o mesmo resultado... no mesmo torneio

Novak Djokovic continua invencível em 2020 e na segunda-feira somou o 14º triunfo em igual número de duelos no circuito ATP desde 1 de janeiro. O sérvio, líder do ranking mundial, voltou aos courts após o título no Open da Austrália e iniciou da melhor forma a participação no ATP 500 do Dubai.

Na primeira ronda do torneio nos Emirados Árabes Unidos Djoko 'despachou' o tunisino Malek Jaziri (260º da hierarquia) por 2-0 (6-1 e 6-2) e assegurou a presença nos oitavos de final. Até aqui, tudo normal. Acontece que os dois tenistas já se tinham defrontado há exatos quatro anos no mesmo torneio e, coincidência ou não, o desfecho foi o mesmo: vitória de Djokovic por 2-0 com parciais de 6-1 e 6-2.

Neste 'déjà vu' registaram-se apenas três diferenças. A 24 de fevereiro de 2016 o encontro ocorreu nos 'oitavos', Djokovic precisou de mais seis minutos para derrotar o tunisino (desta vêz fê-lo em 1 hora e 1 minuto) e, nessa altura, Jaziri estava bem mais acima no ranking (121º lugar).