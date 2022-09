A dupla com Nadal, a 'culpa' da mãe e o apoio da mulher: tudo o que Federer disse após o último jogo da carreira

Foi com um discurso muitas vezes travado pelas emoções que Roger Federer se despediu na madrugada deste sábado de todos os fãs que o acompanharam ao longo da sua grandessíssima carreira.

Como figura da noite, apesar da derrota (1-2) na vertente de pares na Laver Cup, o experiente tenista suíço que hoje pegou na raqueta pela última vez na carreira profissional abriu o coração a todos os presentes, e foi com o microfone na mão que aproveitou para agradecer todo o apoio que foi recebendo ao longo do seu percurso como desportista.

"Tem sido um dia maravilhoso. Eu disse aos rapazes que estou feliz, não estou triste. É um sentimento muito bom poder estar aqui. Desfrutei de atar as minhas sapatilhas pela última vez... foi tudo pela última vez. Com todos os jogos que tivemos, com os rapazes, família e amigos todos aqui presentes, fez com que eu não 'stressasse' muito com toda esta questão. Estou muito feliz por não me ter deixado ir abaixo [em termos emocionais] durante a partida. O jogo foi excelente, não podia estar mais feliz. Jogar com o Rafa [Nadal] na mesma equipa, e também com todas estas lendas aqui presentes... Obrigado", começou por dizer Roger Federer, em declarações no final da partida da última noite, continuando: "É fantástico, é realmente fantástico. Não queria sentir-me sozinho ali dentro. Sempre me senti como um jogador de equipa, apesar de em 'singles' ser algo que não se nota, mas sempre tive uma equipa que viaja comigo por todo o Mundo e tem sido fantástico com eles. Obrigado por fazerem tudo acontecer ao longo de todos estes anos. E, claro, estar numa equipa com Andy [Murray], Thomas [Enqvist], Novak [Djokovic], Rafa [Nadal], Casper [Ruud]... e também estar com os outros jogadores da outra equipa, vocês são fantásticos... Queria que isto fosse como uma celebração para mim e no final correu mesmo como eu esperava. Por isso, o meu obrigado."

Recordando os primeiros passos dados na carreira, Roger Federer recordou a paixão pelo desporto que acabou por colocá-lo entre os imortais. "Não era suposto que tudo isto acontecesse, mas sim sobre jogar ténis e passar tempo com os meus amigos e agora estou aqui. Foi uma grande jornada até aqui, fazia tudo de volta. Tem sido tudo tão bom... obrigado. Obrigado a todos os que me apoiam em todo o Mundo, mas também a vocês que aqui estão hoje presentes. Significa tudo para mim", confessou, antes de falar do contributo que a sua família teve no seu sucesso: "Temos mesmo de ir por aí? [risos] Está tudo bem, pelo menos consigo falar. A minha família está toda aqui, o que é fantástico. Foi tudo tão divertido nos últimos 13 anos. Estão todos aqui, as meninas, os rapazes, a minha mulher, que tanto que me apoiou durante estes anos. Ela podia ter-me parado há muitos anos, mas ela não o fez. Permitiu-me que eu continuasse a jogar. Obrigado. Sempre achei engraçado eu culpar sempre a minha mãe por tudo, até porque sei ela eu certamente não estaria aqui. Por isso, obrigado aos meus pais. Foi uma noite fantástica. Obrigado a todos", concluiu, acenando para o público que o aplaudia de pé pela última vez no 'court'.