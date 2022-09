A surpreendente resposta de Alcaraz quando lhe perguntaram se quer ser treinado por Federer

Carlos Alcaraz esteve num programa de televisão em Espanha, poucos dias depois de ganhar o US Open e de se tornar número 1 mundial, aos 18 anos. O jovem tenista admitiu que ainda nem caiu em si."Ainda não parei para pensar que sou número um e que ganhei o US Open. Não tive tempo para parar e assimilar tudo o que vivi", explicou Alcaraz, reconhecendo que "estava muito tenso" na final com o norueguês Casper Ruud, em Nova Iorque.Depois perguntaram-lhe se gostava de ser treinado por Roger Federer, o campeoníssimo suíço - detentor de 20 torneios do Grand Slam - que há poucos dias anunciou o final da carreira, e a resposta de Alcaraz surpreendeu os presentes: "Não!"Depois explicou: "O Juan Carlos é como um segundo pai para mim e não o trocava por nada no Mundo", atirou, recebendo, depois o aplauso do público.Juan Carlos Ferrero, o treinador do jovem prodígio, é um antigo tenista espanhol que foi número um mundial e venceu o torneio de Roland Garros, em 2003. Em 2001 tinha conquistado o Estoril Open.