Alcaraz apura Espanha na Davis

Carlos Alcaraz venceu ontem o seu primeiro encontro como número 1 mundial, para ajudar a Espanha a derrotar a Coreia do Sul e se apurar — e em 1º lugar do grupo — para os quartos de final da Taça Davis, que se jogam em Málaga, em novembro.O tenista de 19 anos Soonwoo Kwon, nº 74 ATP, por 6-4 e 7-6(1), e pode finalmente gozar umas férias ainda na ressaca do seu primeiro Grand Slam, no US Open.A Espanha vai defrontar nos ‘quartos’ a equipa da Croácia, apurada no Grupo A juntamente com a Itália, enquanto a Sérvia, que atuou nesta fase de grupos sem Novak Djokovic, foi eliminada.Os outros jogos dos quartos de final são: Itália-EUA, Alemanha-Canada e Países Baixos-Austrália.