Alcaraz bate Medvedev e marca duelo com Djokovic nas 'meias' das ATP Finals

Estão encontrados os quatro tenistas que vão disputar as meias-finais das ATP Finals. O espanhol Carlos Alcaraz bateu esta sexta-feira o russo Daniil Medvedev, em dois sets, e garantiu a última vaga para as meias-finais da competição, que se realiza em Turim, onde vai defrontar o sérvio Novak Djokovic.Enquanto Medvedev entrava em court com o apuramento já garantido, Alcaraz acabou por impor-se ao número três do ranking ATP pelos parciais de 6-4 e 6-4, ao fim de 1 hora e 21 minutos, e fechou a fase de grupos como vencedor do Grupo Vermelho, relegando o russo para a segunda posição.Desta feita, nas meias-finais que se realizam amanhã, o tenista espanhol irá medir forças com o número um mundial Novak Djokovic, que se apurou como 2.º no Grupo Verde, enquanto que Medvedev defrontará o jogador da casa, o italiano Jannik Sinner, que terminou a fase de grupos apenas com vitórias.