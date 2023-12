Carlos Alcaraz derrota Novak Djokovic em encontro de exibição

Carlos Alcaraz, de 20 anos, venceu esta noite a Riyadh Season Tennis Cup, um evento de exibição disputado na Arábia Saudita que fez história pelo facto de ser a primeira vez na história que este país do Médio Oriente — que tem feito um forte investimento no desporto (a começar pelo futebol...) e deverá passar a receber torneios dos dois principais circuitos nos próximos anos — recebe os dois melhores tenistas do ranking ATP.O espanhol, número dois do Mundo, superou o sérvio Novak Djokovic, líder ATP, por 4-6, 6-4 e 6-4, em duas horas de um duelo muito equilibrado e bem jogado, especialmente tendo em conta que ainda estamos uma fase de pré-temporada. Alcaraz até poderia ter resolvido a questão mais cedo no terceiro set — comandou por 3-1 com ponto para 4-1 –, mas acabou por ser na reta final que fez toda a diferença, vencendo os dois últimos jogos para arrumar a questão.Este encontro, tal como o feminino da véspera entre a bielorrussa Aryna Sabalenka e a tunisina Ons Jabeur, foi arbitrado pelo português Carlos Ramos, que 'saiu da reforma' a convite do Reino da Arábia Saudita, que assim homenageou a carreira de um dos melhores árbitros de sempre.Recorde-se que Djokovic fará a sua estreia oficial em 2024 na United Cup, já durante o fim-de-semana, ao passo que Alcaraz voltará a Espanha para já hoje defrontar o compatriota Roberto Bautista Agut em novo duelo de exibição, em Múrcia, a sua terra natal.