Alcaraz e Medvedev na final do Masters 1.000 de Indian Wells

O espanhol Carlos Alcarz, segundo do 'ranking' mundial, e o russo Daniil Medveded, sexto, qualificaram-se no sábado para a final do torneio de ténis Masters 1.000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Alcaraz, primeiro favorito, impôs-se ao italiano Jannik Sinner, 13.º ATP e 11.º cabeça de serie, em dois 'sets', pelos parciais de 7-6 (7-4) e 6-3, em uma hora e 52 minutos. O espanhol foi o primeiro a conseguir uma quebra de serviço, ao quinto jogo, mas o transalpino respondeu no oitavo e, no 12.º, teve mesmo um 'set point' no serviço de Alcaraz, que o salvou, forçando o 'tie break', no qual venceu os últimos três pontos.

No segundo parcial, o segundo jogador mundial não deu hipóteses ao italiano, bastando-lhe um 'break', logo no segundo jogo, para, depois, controlar o encontro com o seu serviço.

Antes, na primeira semi-final, Medvedev, quinto cabeça série, superou o anfitrião Frances Tiafoe, 16.º ATP e 14.º pré-designado, em dois 'sets', pelos equilibrados parciais de 7-5 e 7-6 (7-4), em uma hora e 46 minutos. O primeiro 'set' foi equilibrado, com Medvedev a decidir a seu favor com um 'break' no 11.º jogo, para passar a liderar por 6-5 e fechar o parcial no seu serviço.

O russo logrou novo 'break' no primeiro jogo do segundo 'set' e parecia lançado para um triunfo tranquilo, mas, com 5-3, desperdiçou três 'match points' no seu serviço de Tiafoe e, com 5-4, sofreu o primeiro 'break' do encontro.

Medveded respondeu como novo 'break' (6-5) e, novamente a servir, não logrou concretizar mais quatro 'match points' -- para um total de sete -, não escapando ao 'tie break', no qual se acabou, no entanto, por impor, ao oitavo 'mach point'.

A final vai ser o segundo encontro entre Alcaraz e Medvedev, sendo que o primeiro caiu para o russo, vencedor por 6-4, 6-1 e 6-2, na segunda ronda da edição de 2021 de Wimbledon, que o espanhol jogou com um 'Wild card'.