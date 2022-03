Alemanha, França, Estados Unidos e Espanha apurados para as finais da Taça Davis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As finais da Taça Davis de ténis contam já com 15 dos 16 finalistas, à falta de decisão sobre a seleção da Rússia, com França, Espanha, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, Bélgica, Austrália e Itália a apurarem-se este sábado.

A jogar em casa, a França não cedeu espaços contra o Equador, vencendo por 4-0, enquanto a Austrália e a Itália começaram por perder, mas acabaram por vencer por 3-2 a eliminatória, respetivamente contra Hungria e Eslováquia.

Em Marbella, a Espanha, sem Rafael Nadal, afastou a Roménia ao vencer por 3-1, uma vitória caseira que os Estados Unidos também garantiram, ante a Colômbia.

Outra equipa a vencer por 4-0 foi a Argentina de Diego Schwartzman, que bateu a República Checa por 4-0, enquanto a Bélgica conseguiu o 3-2 final graças ao 163.º do 'ranking' mundial Zizou Bergs, ante a Finlândia.

A Alemanha teve o único jogador do 'top 5' mundial em ação neste fim de semana, com Alexander Zverev, de regresso à seleção após dois anos de ausência, a vencer os dois encontros que disputou e a selar a vitória por 3-1 no Rio de Janeiro, batendo o Brasil.

Zverev, número três do mundo, derrotou Thiago Monteiro e manteve a Alemanha em prova, mesmo que a seleção não vença uma Taça Davis há quase 30 anos.

Em Oslo, foi o Cazaquistão a impor-se, batendo a Noruega do oitavo jogador mundial, Casper Ruud, por 3-1. Ruud não perdia um encontro de singulares na prova desde 2017.

A Suécia afastou o Japão por 3-2, numa fase de qualificação com poucas surpresas: apenas se registou a derrota do Canadá ante os Países Baixos e o desaire da Áustria com a Coreia do Sul em Seul.

Os 12 vencedores das qualificações juntaram-se à finalista vencida de 2021, a Croácia, e aos convidados da organização Reino Unido e Sérvia, com as 'Finals' a contarem com uma incógnita chamada Rússia.

Os russos venceram a edição anterior, mas a invasão da Ucrânia por aquele país levou a Federação Internacional de Ténis a excluir a seleção, prometendo para breve notícias sobre o 16.º e último lugar na próxima fase da maior competição por seleções do ténis.