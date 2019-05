Alexander Zverev conquista primeiro título do ano em Genebra

O alemão Alexander Zverev teve de sofrer este sábado para conquistar o torneio de ténis de Genebra e somar o 11.º título da sua carreira, numa final diante do chileno Nicolas Jarry.





Zverev, quinto mundo, venceu em três 'sets', por 6-3, 3-6 e 7-6 (10-8), num encontro com várias interrupções e quebras devido à chuva, e que teve um tempo útil de duas horas e 37 minutos.Foi o primeiro título do ano para o tenista germânico, numa final em que Nicolas Jarry, 75.º do 'ranking' ATP, desperdiçou dois pontos de encontro no 'tie-break'.