Alexander Zverev eliminado nos quartos-de-final do Masters 1.000 de Miami

O tenista alemão Alexander Zverev, número quatro do ranking ATP, foi esta quinta-feira eliminado nos quartos-de-final do torneio Masters 1.000 de Miami, ao perder com o norueguês Casper Ruud em três sets.

Diante do número oito mundial, o germânico, segundo cabeça de série do torneio norte-americano, perdeu pelos parciais de 6-3, 1-6 e 6-3, num encontro que durou uma hora e 39 minutos.

Casper Ruud, vai agora defrontar nas meias-finais do Masters 1.000 de Miami o argentino Francisco Cerundolo, 103.º classificado mundial, que eliminou Jannik Sinner (11.º), por desistência do finalista da edição do ano passado.

Cerundolo, que está a participar pela primeira vez num Masters 1.000, vencia por 4-1 no primeiro set, quando Sinner interrompeu o encontro, devido a uma bolha no pé, o que lhe valeu alguns assobios do público.