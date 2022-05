Alexander Zverev marca encontro com Carlos Alcaraz na final do Masters de Madrid

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O alemão Alexander Zverev, número três do ténis mundial, apurou-se este domingo para a final do Masters 1.000 de Madrid, que venceu em 2021, ao eliminar o grego Stefanos Tsitsipas, quinto no 'ranking' mundial.

O jogo estendeu-se para lá da 01:00 da manhã em Espanha, com Zverev a superiorizar-se por 6-4, 3-6 e 6-2, para marcar encontro com o 'prodígio' espanhol Carlos Alcaraz no jogo decisivo.

É a segunda 'maratona' seguida do alemão, que terá perto de 17 horas para recuperar para a final, marcada para hoje pelas 17:30 de Lisboa.

Pela frente terá um jovem de 19 anos, feitos ainda durante este torneio, que eliminou, após mais de três horas e meia, o número um.

Alcaraz deixou pelo caminho o sérvio Novak Djokovic, derrotado por 6-7 (5-7), 7-5 e 7-5 (7-5), e agora enfrenta o campeão em título da competição da capital espanhola, onde perdeu apenas duas vezes, contra 19 vitórias, que o levaram a dois títulos, em 2018 e 2021.