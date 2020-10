Alexander Zverev vence novamente torneio de Colónia

O tenista alemão Alexander Zverev, sétimo do ranking mundial, venceu este domingo novamente o torneio de Colónia, uma semana após um primeiro triunfo, ao derrotar na final o argentino Diego Schwartzman, nono, por 6-2 e 6-1, em 71 minutos.

Alexander Zverev, de 23 anos, primeiro cabeça de série do torneio de Colónia, venceu o 13.º título da sua carreira, a pouco mais de uma semana do Masters 1.000 de Paris, com início em 02 de novembro, e repetiu o triunfo de há uma semana.

Frente ao argentino Diego Schwartzman, segundo cabeça de série, que acusou o desgaste da meia-final disputada frente ao canadiano Felix Auger Aliassime, que durou três horas, o alemão necessitou apenas de 71 minutos para erguer o troféu.

Schwartzman somou frente ao alemão Alexander Zverev a sua terceira final perdida em 2020, depois de ter sido derrotado pelo sérvio Novak Djokovic na decisão do torneio de Roma e pelo chileno Cristián Garín em Córdoba.