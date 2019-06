Aliona Bolsova ganha fama em Roland Garros: «Gosto de ser diferente»

A tenista Aliona Bolsova tem ganho destaque nos últimos dias pelas suas exibições em Roland Garros e pelo seu estilo. Aos 21 anos, a tenista que nasceu na Moldávia e representa a Espanha, estreiou-se no Grand Slam parisiense, onde carimbou passagem aos oitavos de final.Em entrevista ao diário 'Marca', Bolsova revela que sempre gostou de "ser diferente". "Sempre mudei muito de look. Gosto de experimentar para ver qual é o meu estilo. Na verdade, o meu cabelo é loiro. Primeiro pintei de preto e depois de vermelho, como a 'Pequena Sereia'", afirmou."É verdade que o perfil típico da tenista é jogar de viseira e saia, mas no final o que é importante é a personalidade de cada pessoa e de como se sente confortável. Sou fiel à minha personalidade. Não gosto de jogar de saia, ponto final", sublinhou Bolsora.Aliona Bolsova defronta esta seguda-feira a norte-americana Amanda Anisimova.