Altug Celikbilek sagra-se bicampeão do Porto Open

O tenista turco Altug Celikbilek revalidou este domingo o título no Porto Open, torneio do circuito 'challenger', ao beneficiar da desistência por lesão do australiano Christopher O'Connell no segundo 'set' da final.

O turco, de 25 anos, impôs-se no primeiro parcial por 7-6 (7-5) e liderava o segundo por 3-1, quando o 108.º jogador mundial se retirou por lesão.

Altug Celikbilek, 179.º tenista do 'ranking' ATP, conquistou assim o segundo título consecutivo no Monte Aventino e o terceiro título 'challenger' da carreira, depois de, no ano passado, também ter triunfado em Pozoblanco, Espanha.