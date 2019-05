Andrea Ka eliminada nos oitavos de final do 3.º Óbidos Ladies Open

Foi preciso esperar mais de 24 horas desde a última troca de bolas na Bom Sucesso Tennis Academy para que o 3.º Óbidos Ladies Open voltasse à ação. A chuva impediu que se jogasse na quinta-feira, com os encontros a voltarem à normalidade na jornada desta sexta-feira para se disputarem os oitavos de final.Sem portuguesas em prova, o destaque do dia de competição foi para Andrea Ka (376.ª classificada no novo ranking da Federação Internacional de Ténis – ITF), atleta do Camboja mas que está radicada em Portugal há já alguns anos.A jogadora asiática, "carrasca" de Inês Teixeira na primeira ronda, foi derrotada pela britânica de 34 anos Emily Webley-Smith (524.ª WTA), uma especialista de pares, por 6-1 e 7-5."Hoje foi um encontro difícil. Joguei com ela no mês passado e, por isso, sabia o que esperar. É uma boa jogadora, muito experiente. Infelizmente no primeiro set não consegui seguir o meu plano de jogo, fiz muitos erros não forçados. Contudo, à medida que me fui acalmando, consegui jogar o meu ténis. Só tenho coisas boas a retirar deste encontro e muitos feedbacks para melhorar nos próximos treinos", disse a Record a tenista de 27 anos.Nascida em França, de pais cambojanos, Andrea Ka é a grande referência do ténis feminino no seu país. Foi a primeira jogadora na história daquele país a vencer um torneio profissional individual, ao conquistar os títulos de Amarante e Hua Hin em 2016.Feitos que são para Andrea Ka um motivo de orgulho: "Tenho dupla nacionalidade. Os meus pais são cambojanos, mas nasci em França. Jogar pelo Camboja e representar o meu país no circuito, mas também em grandes competições como os SEA Games (Jogos do Sudeste Asiático) onde ganhei uma medalha (de Bronze em 2017) e os Jogos Asiáticos, é uma honra".Sem grande expressividade no ténis, o Camboja começa a ter agora os primeiros resultados fruto do trabalho da única cambojana a integrar o ranking mundial, mas também com uma ajuda específica."O ténis está a crescer todos os dias no Camboja graças ao Secretário Geral Rithivit Tep", elogiou Andrea Ka, que espera "ser uma inspiração para os mais novos que querem perseguir o sonho do ténis a curto ou longo prazo".Como surgiu a ligação a Portugal? "A principal razão para vir para Portugal foi o meu namorado ser daqui (o ex-jogador Vasco Valverde). Conhecemo-nos na Universidade em São Francisco e a ideia de vir para Portugal entusiasmou-me. Queria ter um sítio onde pudesse treinar entre os torneios. Ouvi falar do LX Team, porque o meu namorado conhecia um dos responsáveis, o (treinador) Manuel Costa Matos. Mais tarde soube que o Vasco Martins ia juntar-se à equipa e eu queria trabalhar com ele", referiu."É uma miúda que gosta de apanhar a bola cedo, gosta de ser agressiva, tem uma boa direita. Gosta de estar muito a três quartos (do campo) a jogar direitas inside in e inside out. Tem bom toque de bola. O estilo de jogo é agressivo e gosta de comandar os pontos com a sua direita", explicou-nos Vasco Martins, adiantando ainda que as superfícies mais rápidas são o seu piso de eleição.A franco-cambojana prefere não definir grandes objetivos, mas há um especial: "Não tenho objetivos de rankings para este ano, apenas quero melhorar todos os dias e desfrutar da competição. O meu grande objetivo seria chegar ao top 100 e jogar todos os torneios do Grand Slams".