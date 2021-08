Andrea Petkovic vence torneio de Cluj-Napoca

A tenista alemã Andrea Petkovic, 91.ª do ranking mundial, conquistou este domingo o seu primeiro título WTA desde 2015, ao vencer a egípcia Mayar Sherif, 119.ª, na final do torneio de Cluj-Napoca, na Roménia, em terra batida.

Andrea Petkovic, segunda cabeça de série, arrasou Sherif em dois curtos sets, por um duplo 6-1, num embate resolvido em uma hora e um minuto.

A jogara alemã, que conta 33 anos e foi número 9 mundial em 2011, disputou a segunda final do ano, depois do desaire em Hamburgo, em julho, e passou a somar sete títulos no circuito profissional feminino.