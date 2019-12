Andy Murray confirma rumores e algumas "vergonhas" da sua vida

Andy Murray participou num desafio da BBC, em que acedeu confirmar se alguns rumores da sua vida pessoal e profissional são verdeiros. E o tenista britânico, antigo número um mundial, acabou por admitir algumas "vergonhas"...Murray confessou que participou num rap. "Mas não era meu, era dos irmãos Bryant [que fizeram sucesso a jogar pares]. Foi horrível", disse, entre sorrisos.O vencedor de Wimbledon em 2013 e 2016 reconheceu ainda que quando era adolescente tinha uma conta de email com um nome relacionado com James Bond. Era um grande fã da personagem, mas depois começou a ficar envergonhado quando lhe pediam o email e resolveu criar outra conta. "Era embaraçoso."Depois perguntaram-lhe se era viciado em jogos da PlayStation e Murray disse que agora não é, mas que já foi. "Jogava muito, ficava acordado a jogar até às 3 da manhã quando tinha uns 25 ou 26 anos."E será que voltaria a exibir o seu cabelo ao estilo 'afro', como no início da sua carreira? "Acho que a minha mulher não permitiria", explica, entre risos.Finalmente Murry confirmou que a operação que a que se submeteu à anca foi filmada. "São imagens difíceis de ver. Tenho uma espécie de martelo colocado no osso."