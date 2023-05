Andy Murray conquista torneio em Aix-en-Provence e volta a erguer um troféu em terra batida 7 anos depois

O britânico Andy Murray, um dos lendários 'big four' do ténis, conquistou este domingo o seu primeiro título em terra batida em sete anos, ao vencer o challenger de Aix-en-Provence, onde Francisco Cabral e Nuno Borges foram finalistas em pares.

Na final, o antigo número um mundial, atualmente na 52.ª posição do ranking ATP, bateu o norte-americano Tommy Paul (17.º), primeiro cabeça de série do challenger francês, pelos parciais de 2-6, 6-1 e 6-2, em uma hora e 55 minutos, para erguer o primeiro troféu desde que venceu o torneio de Antuérpia em 2019.

Este é o terceiro título challenger da carreira do único bicampeão olímpico de singulares (Londres2012 e Rio2016) da história do ténis, e o primeiro em 18 anos, mais concretamente desde que triunfou em Binghamton e Aptos, respetivamente em agosto e julho de 2005. Membro do denominado 'Big Four', juntamente com Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, Murray enfrentou uma lesão crónica na anca, tendo já sido submetido a várias cirurgias e estado afastado dos 'courts' durante largos meses, o que condicionou amplamente a sua carreira.

Aos 35 anos, o escocês, que conta com 46 títulos ATP no palmarés, volta a conquistar um troféu em terra batida, o que não acontecia desde que venceu o Masters 1.000 de Roma, em 2016.