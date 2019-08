Andy Murray eliminado por Richard Gasquet no regresso à competição em singulares

O tenista britânico Andy Murray foi esta segunda-feira eliminado pelo francês Richard Gasquet, em dois sets, na primeira ronda do Masters 1.000 de Cincinnati, naquele que foi o seu primeiro encontro de singulares após ter regressado de lesão.





O campeão em Cincinnati em 2008 e 2011 e detentor de quatro majors perdeu com o atual número 56 do ranking mundial, perdendo por um duplo 6-4, em uma hora e 38 minutos.Depois de ter sido operado à anca em janeiro, Murray voltou aos courts no torneio de Queen's, vencendo a prova de pares ao lado do espanhol Feliciano Lopez, e mais tarde, em Wimbledon, jogou pares mistos com a norte-americana Serena Williams.