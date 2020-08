Andy Murray: «Gostava que Roger Federer fosse meu treinador»

Concentrado em Nova Iorque, o tenista escocês, Andy Murray está a poucas horas de competir no Masters 1.000 de Cincinnati, seguindo depois para o US Open. Antes porém, Murray aproveitou para satisfazer a curiosidade dos seguidores da sua página oficial do Instagram, respondendo a várias questões colocadas.





Uma das questões feitas ao tenista foi "por qual jogador do ATP gostaria de ser treinado e porquê?". Pergunta à qual Andy Murray respondeu: "Roger Federer porque iria aprender muito e seria muito interessante conversar sobre ténis com ele, vê-lo a treinar e porque podia ganhar muito", disse.