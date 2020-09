Andy Murray na segunda ronda do US Open após dar a volta a longa batalha ante Nishioka

O tenista Andy Murray anulou esta terça-feira uma desvantagem de dois parciais para vencer, por 4-6, 4-6 e 7-6 (7-5), 7-6 (7-4) e 6-4, o japonês Nishioka e continuar no 'major' US Open.

Foram necessárias quatro horas e 39 minutos em Flushing Meadows para o campeão do Grand Slam norte-americano em 2012 e atual 115.º classificado do 'ranking' mundial afastar o nipónico (49.º), tendo precisado de vencer dois 'tie-breaks', quando perdia por dois 'sets' a zero.

O vencedor do encontro entre o canadiano Felix Auger-Aliassime (21.º) e o brasileiro Thiago Monteiro (83.º) será o adversário do britânico na segunda ronda.