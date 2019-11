Andy Murray recorda como escapou ao massacre de Dunblane, onde morreram 16 crianças

Andy Murray conhecia o homem que a 13 de março de 1996 invadiu a escola primária de Dunblane, na Escócia, matando 16 crianças e uma professora no ginásio, antes de se suicidar. O tenista, antigo número 1 mundial, que à data tinha 9 anos, frequentava aquela escola e pela primeira vez falou sobre o tema num documentário da Amazon intitulado 'Andy Murray: Resurfacing', que será exibido na próxima sexta-feira.Murray não conseguiu falar abertamente para as câmaras, mas enviou uma mensagem de voz a Olivia Cappuccini, a diretora do documentário. Conta que ele e o seu irmão ouviram tiros antes de chegarem às aulas e que se esconderam num escritório. "Perguntaste-me há algum tempo por que motivo o ténis era importante para mim. Obviamente pelo que aconteceu em Dunblane. Quando eu tinha uns 9 anos"E prosseguiu: "Para todas as crianças que estávamos ali foi difícil por diversas razões. Para nós foi o facto de o conhecermos, de frequentarmos o seu 'kids club', ele tinha andado no nosso carro, demos-lhe boleia para a estação dos comboios e para outros sítios..."Murray recorda ainda que apenas um ano depois do massacre dois acontecimentos marcaram a sua vida: os pais separaram-se e o irmão saiu de casa, para ir jogar ténis em Cambridge. "Foi um período difícil. Eu e o meu irmão fazíamos tudo juntos e quando ele foi embora foi muito complicado para mim."Passou a sofrer de ansiedade, havia momentos em que tinha dificuldade em respirar. "O ténis é um escape. Tenho estas coisas dentro de mim, nós não falamos sobre isto. No court mostro coisas positivas sobre a minha personalidade, mas também mostro o que não gosto ou até mesmo o que odeio. O ténis permite-me ser aquela criança que faz perguntas, por isso é tão importante para mim."Thomas Hamilton, de 43 anos, cortou os fios do telefone da escola no dia 13 de maio de 1996 e entrou no ginásio, pouco depois das 9h30 da manhã, com quatro armas de fogo e centenas de munições.Lá dentro estavam 28 crianças que se preparavam para uma aula de educação física. Abriu fogo, matou 16 delas e uma professora, suicidando-se logo de seguida. Outras 15 pessoas ficaram feridas.