Andy Murray revela planos para depois do ténis: quer ser caddie ou treinador de futebol

Antes de desistir da partipação no Torneio de Miami, devido a uma lesão, Andy Murray deu uma entrevista ao 'The Guardian' onde revelou que depois de terminar a carreira no ténis gostaria ser ser caddie ou treinador de futebol.





"Gostava de estar em pessoa perto dos melhores golfistas e poder aprender mais sobre o desporto. Talvez haja algo em comum entre o ténis e o golfe do ponto de vista mental, por isso penso que poderia ajudar um golfista", explica o tenista escocês, amante do desporto.Mas o golfe não é a única 'saída' para a reforma. "Também não seria mau tirar o curso de treinador de futebol, seria algo divertido de fazer", acrescentou o jogador, de 33 anos, que espera estar ao seu melhor nível no Torneio de Wimbledon, no final de junho.