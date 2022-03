Andy Murray vai doar prize money até final do ano para ajudar crianças ucranianas

O tenista britânico Andy Murray anunciou esta terça-feira nas redes sociais que vai doar a totalidade do prize money que conquistar até final da temporada para ajudar a Ucrânia no momento difícil que o país atualmente atravessa. No caso a doação será feita a um fundo da UNICEF criado para ajudar as crianças afetadas pela guerra com a Rússia - o organismo fala em mais de 7,5 milhões de menores em risco -, nomeadamente com a entrega de equipamentos médicos urgentes e também kits educativos.Na sua publicação, o tenista britânico de 34 anos apela aos cidadãos britânicos para contribuírem e conclui a sua mensagem com um apelo. "As crianças da Ucrânia precisam de paz, já".