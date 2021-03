Andy Murray vai falhar Masters 1000 de Miami

O tenista escocês Andy Murray anunciou esta terça-feira que não vai participar no Masters 1000 de Miami, Florida, para que fora convidado, explicando que está lesionado numa virilha.

Murray, de 33 anos, diz que acordou no sábado com um dor de origem indeterminada, que até o impede de caminhar.

"Não sei mesmo o que me terá acontecido. Tem melhorado desde sábado, de dia para dia, mas não o suficiente. Não tenho treinado desde sexta-feira", adiantou o triplo vencedor de torneios do Grand Slam e antigo número um mundial, caído para o 119.º lugar do ranking após uma série de lesões.

Ausente do Open da Austrália, Murray só jogou três partidas no circuito ATP em 2021, com o saldo de uma vitória e duas derrotas. O último torneio que disputou foi o 'challenger' de Biella, Itália, onde perdeu na final ante o ucraniano Illya Marchenko (212.º mundial).

O Masters 1000 de Miami, do qual abdicaram, entre outros, Novak Djokovic, Rafael Nadal ou Roger Federer, já tem jogos a disputar-se, em femininos e na qualificação masculina, mas o quadro principal para homens só começa na quarta-feira