Andy Murray vence no regresso aos courts sete meses depois da lesão

O tenista escocês Andy Murray regressou esta terça-feira à competição, sete meses depois do seu último encontro, com um triunfo, diante do britânico Liam Broady, por um duplo 6-2, num torneio de exibição no Reino Unido.

Murray, atual 129.º classificado da hierarquia ATP, participa numa prova de exibição denominada 'A Batalha dos britânicos', no qual estão inseridos os melhores tenistas do Reino Unido e que é promovida pelo seu irmão Jamie.

O tricampeão de torneios do Grand Slam - Wimbledon em 2013 e 2016 e US Open em 2012 -, e antigo número um no ranking mundial não jogava desde a final da Taça Davis, em novembro, quando se lesionou novamente na anca e foi operado pela segunda vez, depois de uma primeira intervenção em 2018.

O tenista recebeu o prémio da ATP para regresso do ano em 2019, após ter revelado, no início do ano, que podia ter vindo a terminar a carreira devido aos problemas na anca, mas acabou por regressar e ganhar títulos em singulares e pares.

O jogador escocês, de 33 anos, falhou o Open da Austrália, disputado em janeiro, e esperava regressar à competição no Masters 1000 de Miami, marcado para o final de março, mas que acabou por ser cancelado devido à pandemia de covid-19.